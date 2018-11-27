川普笑了？日本擬下軍購大單 花近3千億買百架F-35

日本防衛省考慮加大引進美軍「F-35」匿蹤戰機，預計採購100架，總價值恐超過1萬億日元。（法新社）

2018-11-27 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕為了應付中國在東亞海域的擴張，日本防衛省考慮加大引進美軍「F-35」匿蹤戰機，預計採購100架，每架逾100億日元，這軍購訂單總價值恐超過1萬億日元（約新台幣2728億）。

據《日本經濟新聞》報導，日本政府計畫加大採購F-35戰機的力道，除了原先預定引進的42架外，還要再額外購買100架，也就是總數增加到140架F-35來替換現役的F-15，報導指出，除了加強對抗日益增強的中國軍備外，日本政府可能也是迫於川普施加的壓力，利用增加軍購額度，來減輕美日貿易談判的阻力。

報導指出，美日2國政府將於明年初全面啟動貨物貿易協定（TAG）的談判，日本還希望通過在年內敲定的《防衛大綱》和《中期防》中提出增加武器裝備採購，以順利推動貿易談判。

目前日本以引進「F-35A」型，同時討論引進能垂直起降的「F-35B」艦載戰鬥機，「F-35B」擁有垂直起降能力，若搭載在直升機護衛艦「出雲號」、「加賀號」上將升級成為具攻擊能力的航空母艦，日本政府希望A+B型共採購100架，來替換100架難以升級改造的F-15。

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