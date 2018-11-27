上老虎凳、逼服不明藥物 新疆倖存者泣訴再教育營血淚

米娜（右）泣訴在「再教育營」內所受的酷刑與苦痛。（美聯社）

2018-11-27 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆大舉建立再教育營，關押逾百萬維吾爾族人，國際學者26日在華府舉行記者會，譴責中國嚴重打壓維族人權，一名再教育營倖存者也現身會場，自述親身慘痛經歷，並控訴中國當局在新疆當地的種種惡行。

根據《美國之音》報導，29歲的維吾爾族女子米娜（Mihrigul Tursaun）今年1月被關入當地惡名昭彰的再教育營，她回憶道，當時有人將她蒙上黑色頭套，手腳綁上鎖鍊腳鐐，接著就被帶到醫院脫光衣服任人檢查。檢查結束後，米娜被套上一件藍色囚袍，上面寫著54號，她隨後被告知這是專門給面臨判死刑的重刑犯穿的，該號碼在漢語中代表「我死了」的意思。

小小11坪空間關了近70人

米娜表示，她被關在建立於地下的210號牢房，房內並無窗戶，僅在房頂上建有一個通風小孔，四周更佈滿監視器。她說，自己進去時裡面關有約40名維族婦女，到後來人數暴增至68人，晚上睡覺時必須有人輪流站著，讓其他人側臥短眠。牢房內多數人是她的舊識，其中很多人都曾受過良好專業教育，僅因身為維族人就身陷囹圄。

米娜憶述，自己曾在國外生活過，會說外國語言，但這段本應精采的經歷卻讓她被關押的期間受盡折磨，她說，當局在關押她的3個月期間反覆逼問她在國外接觸的人名，參與過的組織，甚至施用「老虎凳」等酷刑，並逼她服用不知名藥物，身心靈皆受到巨大創傷。

親睹獄友被折磨至死

米娜心有餘悸地表示，最令自己感到恐怖的經歷，是親眼目睹獄友遭折磨至死，她說，在被關押的3個月內，親眼目睹同房的68名獄友中有9人受殘酷折磨而死，「如果這麼一個小牢房內3個月就至少有9人死亡，那我無法想像全國會有多少人死去」。

米娜現雖已逃離中國，但在記者會現場憶及那段恐怖日子仍不寒而慄，言至傷心處不時掩面哭泣，聽眾則彷彿身歷其境，現場啜泣聲四起。本次記者會舉辦方，來自美國、英國、法國及日本的學者們則譴責中國迫害人權，呼籲更多國際學者簽署聲明，表達對新疆再教育營的關注。

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