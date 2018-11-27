愛喝拿鐵的人最溫暖？ 調查：喝咖啡能看出個性

研究發現，人們的基因會決定他們飲用咖啡的多寡。（法新社）

2018-11-27 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕不少人每天都要喝上一杯咖啡，外國一項研究發現，人們的基因會決定他們飲用咖啡的多寡，而且只要觀察人們喜歡喝的咖啡，就可以看出他們的個性。

綜合報導指出，一項研究之前分析了英國生物資料庫取內約43.9萬人的資料，並分析他們基因變異和苦味的關聯，結果發現基因上對苦味感受較強的人，會攝取較少的咖啡。臨床心理學家德瓦斯拉（Ramani Durvasula）還發現，不同人格特質的人們對咖啡有不同的喜好，從5種咖啡可以看出5種個性。

調查發現，喜歡喝黑咖啡的人個性比較直來直往、喜歡化繁為簡，做事也較有耐性、效率，但他們處事有時會唐突、我行我素、而且帶情緒化。而喜歡喝加糖、牛奶拿鐵的人個性則較暖，他們會放下手邊事情、花自己的時間幫助別人，但有時也可能太雞婆，花太多時間在別人身上，反而疏於照顧自己。

喜歡喝低咖啡因、加豆漿等特調咖啡的人通常是完美主義者，這些人較在意小細節，但有時卻可能過於拘泥細節、控制慾太強，因此也很容易感到憂慮。而喜歡喝即溶咖啡的人個性比較隨遇而安、不拘小節，但也會因太過鬆散而常做事拖延、不擅規劃。

而喜歡喝由不同種咖啡豆混合使用的調和式咖啡的人較愛嘗試新鮮事物、熱衷交友、想像力也很豐富，但卻有點孩子氣，有時會便宜行事。

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