力主與平壤往來 法國法韓友好會長變北韓間諜

法國情報機構週日逮捕法國參議院高官甘迺迪（圖左），他兼任法韓友好協會會長，卻涉嫌為北韓進行間諜活動。（圖擷取自推特 Benoit Quennedey）

2018-11-27 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕法國情報機構週日時，逮捕了一名涉嫌為北韓進行間諜活動的高級公務員。

《法新社》報導，這名涉嫌向朝鮮提供情報者是法國參議院高級官員，兼任法韓友好協會會長的甘迺迪（Benoit Quennedey）。一名司法單位人士昨日透露，巴黎檢察官正就「為可能損害國家根本利益的外國勢力蒐集和提供資訊」一事，對他展開調查。

報導表示，甘迺迪是參議院建築、遺跡和花園部的高級管理人員。與他合作的出版商德爾加（Delga）網站則顯示，甘迺迪常在南北韓旅遊，並撰寫有關北韓的文章。他所領導的法韓友好協會旨在促進與北韓建立更緊密的關係，且支持朝鮮半島統一。

報導提及，國際社會為了迫使平壤放棄核武，對北韓施以嚴厲的經濟制裁，尤其是美國，雖然雙方領導人6月時於新加坡舉行歷史性會面，美國仍堅持對北韓施壓。對此，甘迺迪在8月的一次訪問中，期待兩國的局勢能有所緩和。

當地電視節目《每日》（Quotidien）指出，甘迺迪的辦公室已被搜索，且相關情報單位的調查從3月開始。法國國內情報總局（DGSI）人員目前正在調查甘迺迪是否確實向平壤傳遞情報。

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