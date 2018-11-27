創造基因編輯嬰兒遭調查 中國科學家行蹤成謎了...

中國科學家賀建奎宣稱，創造出全球首見的基因編輯寶寶，此事在國際間引起爭議。（美聯社）

2018-11-27 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學家賀建奎宣稱，創造出全球首見的基因編輯寶寶，此事在國際間引起爭議，不少西方科學家都予以譴責，面臨排山倒海質疑聲浪，中國政府已下令，對賀建奎的案子展開調查。現有消息傳出，賀建奎原本要在香港出席會議，但現在人已行蹤成謎。

綜合港媒報導，賀建奎原本要參加今天在香港大學舉行的「第二屆人類基因組編輯國際峰會」，不過他並未現身，主辦單位表示，賀建奎本來在明天要公開演講，他目前仍未取消有關會議，但目前並不確定他是否如期出席，大會已連絡不上他。

有消息傳出，賀建奎團隊的媒體發言人陳遠林昨晚曾表示，今天賀建奎會正常參加論壇，但目前仍不清楚賀建奎是否會出現。北京大學生命科學學院教授魏文勝表示，正與專家探討，是否向組委會申請禁止其出席峰會。

另外，賀建奎的老師、美國萊斯大學（Rice University）教授狄姆（Michael Deem），外傳也參與相關研究，萊斯大學今天凌晨對中媒表示，相關研究違反科學倫理，已經對狄姆展開調查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/