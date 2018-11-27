語出驚人！ 李開復：買車是一生最壞的投資

李開復今日表示，買車是人們一生中做的最壞投資。（彭博）

2018-11-27 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕創投公司創新工場董事長李開復今天（27日）在一場論壇上表示，買車會是人們一生做的最壞的投資，因為車子有96%的時間是停滯的，1%的時間則在尋找停車位或是堵車，真正人們會開車的時間，只佔了3%。

今日在廣州舉辦的2018自動駕駛全球高峰論壇上，李開復表示，「在座的觀眾，你們如果自己有車，我可以很負責任的告訴你們，這是你這一生做的最壞的投資。因為你的車96%的時間是停滯的，是在降價的，是在折舊的，只有4%的時間給你提供了價值」。

李開復進一步表示，這4%剩餘的時間，「0.5%的時間是在尋找停車位，0.5%的時間是卡在路中，只有3%的時間是真正的在開車」。李開復認為，這個狀況一定要改變，才能讓交通更有智慧，人們的日子過得更有效率。

李開復預言，未來的交通會有三大力量的推動，即共享出行、無人駕駛、電動汽車。共享出行，也就是人們可以共享1輛車，「讓我們在實際需要上路的時候才上車，不會空車」；無人駕駛，可以幫人類節省很多時間；電動汽車，則能夠在能源排放方面，帶給城市很大的好處。

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