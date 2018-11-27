肚中塑膠垃圾可裝滿兩個桶！ 黃牛腸阻塞慘死

Billy日前喪命，死後被發現肚子裡的塑膠，量大到足以裝滿兩個垃圾桶。（圖擷取自香港漁農自然護理署臉書粉專）

2018-11-27 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕塑膠垃圾殘害了不少生物的性命，香港也傳出一頭黃牛Billy同樣因為塑膠垃圾而喪命，死後被發現肚子裡的塑膠，量大到足以裝滿兩個垃圾桶。

香港漁農自然護理署在其臉書粉絲專頁發文悼念Billy，個性溫順的Billy從小在香港大嶼山貝澳長大，原本都會在當地的草地吃草填飽肚子，但這幾年來，陸續出現遊客把人類的食物餵給Billy吃，Billy逐漸養成向人類找食物的習慣，時常到沙灘、營地覓食，似乎是發現人類餵給牠食物時，都會先拆開塑膠包裝，讓牠誤以為塑膠也是食物的一部份，進而將大量塑膠當成食物吃下肚。

Billy日前去世，死後解剖發現Billy的腸胃塞滿了塑膠，量大到能夠裝滿兩個垃圾桶，死因為腸道阻塞，認識Billy、看著牠長大的當地民眾得知後都感到相當不捨，香港漁農自然護理署也指出，「牛牛會自己選擇適合的植物進食」，餵食不適合的食物，反而會讓牠們消化不良，產生反效果，提醒民眾切勿餵食。

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