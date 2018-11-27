泰國麗貝島外海同現4道水龍捲 罕見奇觀目擊者驚呆了

2018-11-27 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部麗貝島（Koh Lipe）外海的安達曼海（Andaman Sea），25日上午罕見地同時有4道水龍捲現身，讓島上目擊者又驚又喜。

綜合外媒報導，當時在麗貝島海灘上的民眾和遊客，拍到外海一團既厚又廣的烏雲下，有4條自海面連接到天空的水柱，有人驚呼：「我的天，這是什麼東西？」也有人解答，那是正在吸水的龍捲風。

待烏雲靠岸後下起大雨，4道水龍捲並存的奇觀才消失，而據民眾拍攝的時間，約歷時10至15分鐘。其中一位拍攝者是在麗貝島上工作的金普尤（Kim Puyu，音譯），他表示，過去從未看過水龍捲，所以能一次同時看到4道，真的是「大飽眼福」。

「大自然是如此強大，令人驚嘆。」。金普尤透露，事發稍早本來陽光普照且氣溫炎熱，但突有烏雲冒出，就出現水龍捲。

當地氣象局發言人莎拉帕（Surapong Sarapa）表示，每逢雨季，安達曼海沿岸經常出現水龍捲，而水龍捲生命週期僅有幾分鐘，或接觸陸地後便會消散。但也坦承，4道水龍捲同時出現的確相當罕見。

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