民進黨慘敗後該如何面對？ 日媒：兼顧台灣經濟與自立

民進黨地方選舉慘敗，日媒建議民進黨必須要兼顧台灣經濟與自立，才能在2020有一戰之力。圖為民進黨高雄市長參選人陳其邁，在承認敗選後帶領團隊向支持者鞠躬致意。（資料照）

2018-11-27 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在2016年聲勢浩大地成為執政黨，但在2018地方選舉卻以慘敗告終，連過去以為是固若金湯的高雄都被國民黨攻下。日媒對此建議，民進黨必須要兼顧台灣經濟與自立，才能在2020有一戰之力。

據《產經新聞》報導，蔡英文在全面大敗下辭去黨主席是不可避免的，但九合一選舉之後很快就要到2020總統大選，時間相當緊迫，民進黨要儘速檢討敗因並重整黨內力量。

此外，民進黨未來會如何創造經濟繁榮和穩定台灣立場，都必須明確地向選民說清楚。當然，兩岸關係向來是個棘手問題，但若民進黨無法回答這個難題，那麼選民又怎麼會願意讓民進黨繼續執政。

同時，中國在民進黨敗戰後，放話說這是台灣人民希望兩岸關係和平發展的象徵，顯然北京當局的目的是在2020台灣總統大選時，讓比較親近中國的政黨當選。

《產經新聞》認為，台灣人的民主選舉自然是值得尊重的，但也不能忽視中國對台灣未來大選的撼動，畢竟這都會影響到包含日本在內的地區穩定。

事實上，美國總統川普上任以來都相當重視台灣，作為美國的盟友，日本當然也會關注台灣的變化，因此《產經新聞》指出，日本應該要考慮幫助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，持續保持良好的日台關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/