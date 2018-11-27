日本30年來新生兒最熱門名字 這兩個奪下冠軍！

日本平成年間這30年裡，新生兒最熱門的名字分別是男生的「翔太」和女生的「美咲」。（法新社）

2018-11-27 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本平成年號隨著天皇明年退位，將會跟著更換，而這30年來新生兒最熱門的名字，分別是男生的「翔太」和女生的「美咲」。

據《NHK》報導，明治安田生命保險公司每年都會針對嬰兒命名做調查，結果發現平成這30年以來父母最喜歡幫兒子取名為飛翔的「翔」加上「太い（大膽、厚實的意思）」的「翔太」，緊隨其後的是單名「翔」字，再下來則是健康的「健」配合「太い」的「健太」。

自從進入平成以來，「翔」就是人氣居高不下的名字，可能是當年改用新的年號之後，父母都希望小孩在未來能展翅高飛。

女生方面，以「美しい（美麗的）」再加上「咲く（綻放）」的「美咲」奪冠，排在後面的則是單名「葵」字。其實，「美咲」從平成3年開始曾連續6年位居第一位，長時間都是高人氣的女孩名字。

至於今年平成30年（2018）父母最愛取的名字，分別為男生的單名「蓮」與女生的「結月（ゆづき）」。

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