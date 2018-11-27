中國採購24架Su-35 傳俄國已完成交機

中國向俄國採購的最後一批Su-35戰機，傳出交付工作已經完成。（路透）

2018-11-27 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國在2015年採購24架俄國第五代戰機Su-35，交付工作分三批進行，至去年底為止，前兩批的14架戰機已經交付給中國，最後一批的10架，原計劃於今年底才能完成交付，然而，有外媒報導，中俄之間已經完成最後一批戰機的交付工作。

《自由亞洲電台》報導，2015年，中國和俄國簽訂了採購24架Su-35戰機的合同，2016年12月，俄國向中國交付首批4架Su-35；第二批的10架於2017年12月交付；最後一批的10架，原計劃於2018年底完成交付，然而，俄國媒體近日引述消息人士披露，交付工作已經完成。

報導指出，11月5日，俄方官員曾表示，第三批Su-35戰機可能拖延至2019年初才能完成交付，如今卻傳出已經完成交付的消息，俄方似乎有些前後矛盾，而中國對此則保持沉默。

俄國媒體先前報導，中國向俄國採購24架Su-35戰機的合同總金額約為25億美元（約台幣772億元），換算下來，每架Su-35的價格比美國的F-35戰機還貴，而且Su-35的戰鬥機駕駛艙是俄文。在中國高調宣揚自行研發的第五代隱形戰鬥機殲-20具有優異性能的同時，卻又花大錢購買俄國的Su-35戰機，讓外界感到非常不解。

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