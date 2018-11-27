貿易戰若持續 中國駐美大使警告：全球市場恐分裂

川習會前夕，中國駐美大使接受專訪時警告，中美貿易戰若持續延燒，恐將使全球市場分裂。（美聯社資料照）

2018-11-27 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和中國國家主席習近平，本週末將在阿根廷舉行的二十國集團（G20）高峰會上會晤，在川習會前夕，中國駐美大使崔天凱警告，中美貿易戰若延續下去，整合數十年的全球市場恐將因此分裂。

中國駐美大使崔天凱近期接受華爾街日報（The Wall Street Journal）專訪，被問到G20峰會兩國元首的會晤，他表示，此次川習會，有必要回顧從去年11月雙方在北京會晤以來的中美關係發展，並提出明確的戰略方向指引。崔天凱表示，期望此次會面能讓中美兩國在在經貿等各種領域取得進一步的進展。

提到中美經貿談判，崔天凱表示，中方能夠充分理解美方喜好相互尊重、公平互惠的原則，然而，貿易談判需要展現善意，立場也須清楚一致，不能今日達成協議，隔天就反悔。

崔天凱警告，中美貿易戰若持續下去，不但不符合各國利益，全球市場也將面臨撕裂化風險。他表示，這將危害從WTO成立以來，中國、俄羅斯等新興市場經濟體加入WTO、國際供應鏈重組而產生的全球化趨勢，若類似2008年全球金融海嘯的情況發生，他不確定各國是否還能以有效的政策應對。

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