中資一帶一路建設大幅超支 馬爾地夫嘆回不去了...

中資跨海大橋「中馬友誼大橋」，是一帶一路在馬爾地夫的代表性建設，但新政府發現其預算大幅超支。（路透）

2018-11-27 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕馬爾地夫新總統索利（Ibrahim Mohamed Solih）在17日宣誓就職，他痛斥前朝向中國舉債瘋狂投資基礎建設，導致國家財政陷入嚴重困境，財長阿米爾（Ibrahim Ameer）也指出，許多中資建設都大幅超支，造成政府負債累累。

據《印度時報》（The Times of India）報導，由馬爾地夫部會首長所組成的代表團，週一（26日）訪印，企圖化解前朝時兩國的緊張關係，馬爾代夫外交部長沙希德（Abdulla Shahid）強調，馬爾地夫知道印度的重要性，因為印度是「重要夥伴」，而財長阿米爾更向印度記者坦承，新政府正在檢視前朝與中國的合約，發現這些項目是以「虛高價格」簽訂，目前正在評估累積了多少債務。

阿米爾舉例，在首都馬利的醫院建設工程，原報價為5400萬美元，最終要支付1.4億美元，另外包含跨海大橋「中馬友誼大橋」、港口開發計畫、填海造陸興建大批住宅等計畫也都確認預算超乎預期；阿米爾指出：「評估中資所造成的影響，需要耗費相當時間，因為所有交易都是秘密進行的」。

這5年來，馬爾地夫向中國舉債瘋狂投資基礎建設，阿米爾說絕大多數的中資建設都嚴重超支，但他嘆：「政府已無法重新敲定合約，因為許多項目都已完工。」

馬爾地夫財長表示，新政府未來的目標就是擺脫這5年來的不穩定狀態，並積極與印度投資者合作；目前不清楚馬爾地夫因為中國投資一帶一路損失多少錢，即使是交接團隊預估的負債15億美元，金額也已超出馬爾地夫GDP的1/4。

報導指出，馬爾地夫新政府這些首長的言論具有重要意義，因各界一直認為中國企圖擴大其對該島國的影響力，來染指印度洋。

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