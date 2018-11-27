NASA「洞察號」成功登陸火星 傳回首張照片

「洞察號」的第一張照片，拍下火星在一片荒無地表，其地平線遠處可見，由於拍攝時半透明的防塵蓋尚未去除，鏡頭畫面沾滿沙塵。（路透）

2018-11-27 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）的火星探測器「洞察號」（InSight）5月5日發射升空，歷經6個月的太空航行，終於在美東時間26日下午（台灣時間27日凌晨4點）成功登陸火星，並傳回首張照片。

綜合外媒報導，「洞察號」在美東時間週一下午2時47分左右進入火星大氣層，隨後用降落傘將時速從2萬公里減至8公里，並在適當時機對地點燃推進器，NASA控制室內眾人屏息以待，挺過音訊全無的「恐怖6分半」，確認著陸成功，現場立刻響起如雷掌聲跟歡呼，而著陸後幾分鐘，「洞察號」也傳回第一張火星照片。

「洞察號」的第一張照片，拍下火星在一片荒無地表，其地平線遠處可見，由於拍攝時半透明的防塵蓋尚未去除，鏡頭畫面沾滿沙塵。

「洞察號」的任務並非尋找火星生命，而是人類史上首個專門研究火星內部結構的探測器，「洞察號」著陸後，將就地鑽探，以探究火星內核大小、成分和物理狀態、地質構造，以​​及火星內部溫度、地震活動等情況。

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