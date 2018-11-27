川普推特再酸CNN 提議成立美國國營新聞網

川普今天發文批評CNN在全世界有強大聲量，並以不公正及虛假的方式描繪美國。（法新社）

2018-11-27 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與美國有線電視新聞網（CNN）向來交惡，日前更在白宮記者會上與CNN記者阿科斯達（Jim Acosta）起口角，並取消他的採訪資格。川普今日也在推特發文批評CNN在全世界有強大聲量，並以不公正及虛假的方式描繪美國。

川普在推特中提到，「雖然CNN在美國收視率不高，但他們在美國之外少有競爭」，而CNN在全世界有強大聲量，他們正以不公正方式來描繪美國。川普也在另外一則推文中提到，必須要對此做點什麼，包括成立美國「自己的」全球新聞網的可能性，「並向全世界展示我們真正的狀態」。

先前川普在白宮記者會中，不滿阿科斯達追問通俄門問題，指著對方痛罵「CNN應該為你的工作感到羞恥，你是一個粗魯、可怕的人，你不應該為CNN工作」，白宮事後收回阿科斯達的媒體通行證，而本月16日經法院裁定，重新取得在白宮採訪的資格，但白宮當地時間19日通知阿科斯達，在法院臨時令到期後，將再次取消他的白宮採訪證。

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