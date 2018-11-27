國際學者聚華府 集體推動譴責「新疆再教育營」連署

中國當局在新疆廣設再教育營，圖為巡邏中的中國警察。（法新社）

2018-11-27 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆大舉建立再教育營，關押逾百萬維吾爾族人，廣受國際社會抨擊，如今又有來自不同國家的學者在美國集體召開記者會，同聲譴責中國當局的暴行。

根據美國《自由亞洲電台》報導，來自美國、英國、法國及日本的學者，於美東時間26日齊聚華府召開新聞發布會，對中國新疆大規模非法關押維族人士一事表達關注。學者們在記者會上呼籲更多國際學者簽署一份聲明，表態反對新疆當局侵犯人權的做法，該聲明在網路上發布後，短短一週內已獲得全球278位學者簽名。

報導引述其中一名學者，華盛頓大學羅勃茲教授（Sean R. Roberts）在記者會上的發言，指這份聲明經由全球不同領域的學者連署，現已具有廣泛的代表性。羅勃茲說，「簽署這份聲明的學者代表各個國家，其中不乏中國研究、中亞研究及穆斯林等研究的知名學者」。

流亡海外的新疆獨立運動領袖熱比婭在記者會現場受訪表示，自己相當支持國際學者的做法，這將使外界更加了解新疆再教育營中大批維族人所面臨的命運，她強調，其所領導的「世界維吾爾代表大會」現正設法將更多當地民眾遭遇的狀況傳達給國際社會。

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