中國官方披露 馬雲是共產黨員

中國官方批露，馬雲是中共黨員。（法新社）

2018-11-27 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕2018年是中國改革開放40週年，中國共產黨昨日公布100名擬表彰的改革開放傑出貢獻者，這份名單，涵蓋了各領域各行業，民營企業家是入選的主力群體之一，而中國首富、阿里巴巴集團主席馬雲就在其中，同時，中國官方也披露，馬雲就是共產黨員。

綜合外媒報導，昨日，中國官媒「人民日報」刊登100名擬表彰對象的候選名單，涵蓋科研、教育、文化、國防、體育等多個領域的傑出人物。科研領域，包含諾貝爾醫學獎得主屠呦呦、「量子之父」潘建偉、「天眼之父」南仁東等人；國防領域，包含「中國核彈之父」程開甲、太空人景海鵬等人；文化、體育領域，則包含著名演員李雪健、前NBA球星姚明等人。

而這份100人候選名單中，佔最多比例的是中國的民營企業家，包含中國三大科技巨頭阿里巴巴董事局主席馬雲、騰訊CEO馬化騰、百度CEO李彥宏等人皆在名單之內。值得注意的是，官方的個人簡介中，馬化騰和李彥宏都是無黨派人士，而馬雲則是「中共黨員」。

馬雲是否是中國共產黨員，外界多年來一直有所猜測，事實上，這也不是馬雲第一次被披露是黨員身份。2015年，馬雲當選浙商總會第一屆會長時，官網的個人簡介，就公開披露過馬雲是中共黨員。

馬雲的阿里巴巴創立於1999年，2000年成立黨支部，2008年升級為黨委員會（簡稱黨委）。目前，阿里巴巴集團和螞蟻金服集團2個並行的黨委，共有近200個支部、7000餘名黨員，每年新增黨員約600名。

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