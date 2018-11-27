門鈴響了！無辜女望向窺視孔 竟被1槍暴頭...

兇嫌按完門鈴後便朝窺視孔開槍。（擷取自臉書）

2018-11-27 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名2個孩子的媽，上週六（24日）聽聞家中門鈴響了，便上前透過窺視孔探視來者身分，不料竟被門外的槍手開槍轟爆頭顱身亡，當地警方初步研判，死者的長子有黑幫背景，懷疑有人買兇尋仇，不料誤傷無辜。

綜合外媒報導，24日晚間9時45分許，紐約布朗克斯（Bronx）45歲婦女馬丁尼茲（Wendy Martinez）在家中聽聞門鈴聲大作，便上前透過裝設在門板上，俗稱貓眼洞的防盜窺視孔觀看外部狀況，不料臉才一湊上去，站立於門外戴有面具的槍手便即開槍射擊，當場將馬丁尼茲擊斃，她的14歲次子躲在臥室中報警求救，而槍手行兇後則立即逃逸，未進入家中趕盡殺絕。

死者生前在醫院上班，生活相當單純，並未與人結怨，然其25歲的長子索拉諾（Brian Solano）是黑幫份子，曾在2014年涉嫌謀殺敵對黑幫份子的弟弟而遭起訴，原定於當地時間26日出庭。警方推測，槍手原本打算槍殺索拉諾，不料卻誤中其母，目前正循線追捕兇手，並進一步調查、釐清案情。

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