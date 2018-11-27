刀插在脖子上！ 男殺母親後、返家玩手機「破關」

2018-11-27 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東濟南有名24歲劉姓男大生，疑因課業問題讓母親不高興，22日傍晚在母親下班回家途中，持刀殺害她。

綜合中媒報導，劉男就讀當地建大花園附近的大學，但因精神問題，已被留級2年。事發幾天前，劉男又因上課日數不足，遭學校退學，疑似惹得母親不開心而被叨念，但沒想22日傍晚6時18分許，竟持刀殺害母親，且據悉，劉男犯案後，還把刀子插在母親脖子上。

報導透露，劉男母親為照顧寶貝兒子，甘願搬離老家到劉男就讀學校附近租屋，且找份超市的工作，平日白天上班，晚上陪劉男讀書。

超市員工表示，劉母剛到超市上班不到2週，平時安靜，鮮少與員工聊天；而命案現場附近的住戶則指出，當時劉母遇害時，叫喊聲非常大，但卻沒喊「救命」，讓人誤以為僅是司空見慣的一般家暴，便無人下樓勸阻。

劉男行兇後不久，警方便獲報到場調查，且在當晚就在劉男住宅內逮捕他，警方表示，登門逮人時，劉男竟是在努力玩手機「破關」。劉男父親案發隔天到場淚訴，兒子竟因「家庭矛盾」，親手把他母親殺死。

對此就有網友回應，「媽媽沒喊救命，或許是為了保護自己的兒子吧。做母親的本能啊！」

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