「數人頭勝過砍人頭」 中國學者：選舉台灣人獲勝非北京勝利

2018-11-27 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕今年九合一選舉，國民黨拿下15縣市、民進黨僅守住6縣市慘敗，有外國媒體認為這是「北京的勝利」。不過歷史學者章立凡有不同看法，他認為此次選舉是「台灣人民的勝利」。海外媒體《北京之春》榮譽主編胡平則說，中國人羨慕台灣透過民主選舉實現政黨輪替，用「數人頭勝過砍人頭」。

《美國之音》報導，章立凡表示，藍綠版圖大洗牌並非北京勝利，而是「台灣人民的勝利」，並指每次選舉炒作統獨命題讓大家厭煩，所以這次藍營換了一張經濟牌「一打就成」、墨守成規的綠營「一敗塗地」。章也指出，台灣、中國百姓都關心經濟問題，但差別在於中國人「沒有選票」、「只有羨慕嫉妒恨」。

章立凡提到，台灣人除關心原則問題、政治正確，也關心自己的生活，這次的結果「是台灣老百姓的選擇」。然而章也提及，以中國「現在的這種政治腐敗的黑暗」，祭出經濟誘惑不僅無法換得台灣民心，選民投給國民黨也不等於支持立刻統一。章直言，「只要中國政治制度不革新，就不要痴心妄想台灣百姓會願意統到這樣的體制中」。

章立凡認為，中國也該有民主選舉，但人民「至今沒有享受到」，讓他覺得非常遺憾，並感嘆「中國到目前為止還不是一個正常的國家，還沒有走上人類文明的正途」，以為槍桿子能解決一切，似害怕競爭失去眼前利益與政權，不敢透過民主競選、政黨輪替強化政黨。

胡平則表示，統獨問題對地方選舉不太重要，並指兩岸關係太過複雜，西方媒體與學界的議論解讀「可能有所遺漏」。胡平指出，選舉結果顯示台灣人更重視拚經濟，雖然這些年台灣經濟表現不壞，但弔詭的是，「老百姓卻沒有感覺，甚至認為生活水平有所下降」，並指美國與台灣類似，「資本家與中國互動發了大財，但與此同時，本土工廠關門、工人無業可就」，只能領失業救濟，但福利又比不上之前的薪水，「在GDP數字不差的情況下，國內貧富差距增加，底層生活水平下降」。

胡平也提到，中國人很羨慕台灣藉由民主選舉成功實現政黨輪替，「這就是所謂的數人頭勝過砍人頭」，並稱此次選舉較乾淨文明，少見過去的政黨惡鬥、族群撕裂，且台灣民主歷經數十年的磨練，已走上相當穩固的階段，人民無須擔心落敗者耍賴、使用武力、利用手中資源踐踏民主，讚揚台灣不論是在民主風度、秩序與規則上，證明「華人和古老中華文明與現代文明的民主制度之間的相容性」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/