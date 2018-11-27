基因編輯寶寶引爭議 中國下令：「立即調查」科學家

賀建奎做法挨批，如今將面臨調查。（美聯社）

2018-11-27 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕中共深圳的南方科技大學副教授賀建奎聲稱，創造出全球首見的基因編輯寶寶，此事在國際間引起爭議，不少西方科學家都予以譴責，面臨排山倒海質疑聲浪，中國政府已下令，對賀建奎的案子展開調查。

賀建奎日前公開表示，一對經過「基因編輯」的女雙胞胎嬰兒，11月健康出生，她們將天生就對愛滋病免疫，成為世界首例免疫愛滋病的基因編輯嬰兒，此事引起各國科學家反對，有人認為這個嘗試很不安全，也有人譴責中國根本是在進行人體實驗。

因這項技術存在倫理爭議，最先報導此消息的中共黨媒《人民網》已撤除報導，賀建奎則透過網路影片駁斥「定製寶寶」說，呼籲善用科技發揮醫療價值。

儘管稱立意良善，但尚未依科學界標準程序發表就透過媒體公開，依舊引發高度質疑。包括美國賓夕法尼亞大學基因編輯專家、遺傳學雜誌編輯Kiran Musunuru博士、美國加州斯克里普斯研究所（Scripps）負責人托波爾博士（Eric Topol）都痛批，賀建奎的做法太不成熟。

面臨多方質疑，中國官方《新華社》今天凌晨發出報導指出，國家衛生健康委員會已下令，「立即調查」本案。

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