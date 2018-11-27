美國務院警告：美國人赴中旅行 當心被「禁止出境」！

美國國務院對美國公民建議，赴中國旅行時必須更加謹慎，當心被「禁止出境」。（法新社）

2018-11-27 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕美媒《紐約時報》當地時間週一報導指出，中國當局禁止3名美國公民離境，以便追捕他們在逃中的親人。事件爆發後，美國國務院對美國公民建議，赴中國旅行時必須更加謹慎，並要求美國公民要注意，當心被「禁止出境」。

根據《美國之音》報導，美國務院一位不具名官員透露，中國政府可通過「出境禁令」禁止美國公民離境，有些美國公民甚至因此被迫在中國滯留好幾年。其中一些人被迫參與中國政府的調查，把一些人引誘回中國，並幫助中國公民在民事糾紛中取得優勢。

國務院警告，前往中國旅遊或居住的美國公民，會因「國家安全」有關的原因被任意審問或拘留，另外還有部分美國公民可能會因為發送批評中國政府的私人電子訊息，遭到拘留或被驅逐出境。

國務院提醒，若是美中雙國籍人士持護照等中國政府旅行證件入境，一旦被逮捕、拘留或參與刑事或民事調查，美國領事官員將不被獲准探視或協助與中國政府的交涉。

報導也指出，多數狀況下，美國公民只在試圖離開中國時才意識到「出境禁令」的存在，而且無法查明禁令持續的時間。

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