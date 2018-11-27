驚悚！日本宮崎縣山村爆7死滅門慘案

日本宮崎縣山村發生7口滅門慘案。（圖擷取NHK畫面）

2018-11-27 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣一個才10戶人家居住的平靜山村，昨天爆發一起7死亡的滅門慘案，一戶人家的祖孫3代6人、及1名女性友人，一共7人死亡，日本警方正進行調查。

綜合媒體報導，日本警方是在昨天上午接獲報導，指聯絡不上位於宮崎縣高千穗町押方這個地方的親戚，警方於是前往查看，發現飯干保生家有6具屍體，4男、2女（包括1女童），經查證實是飯干保生一家5口及1名應是其家友人的女性，另外在昨天於傍晚，在距飯干保生家2.5公里的一條橋下，找到了1具男屍，事後證實是飯干保生的次子飯干昌大。

等於飯干保生一家6口遭到滅門，分別是72歲的飯干保生、66歲的妻子飯干實穗子及42歲的次男飯干昌大、昌大41歲的妻子飯干美紀子、昌大21歲的長男飯干拓海、昌大7歲的長女飯干唯。

這件平靜山村滅門命案震驚社會，據附近鄰居的說法，飯干保生平時養牛，也種茶葉、稻米、香菇等，是當地農協的成員之一，做事很認真；次子飯昌大則是貨車司機，平時主要載運木材，平常都是清早出門，工作到很晚才回家，不過前幾天曾參加過公司員工旅遊。而其全家在鄰居的印象中，都很和樂。

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