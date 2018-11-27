3艦艇遭俘擄 烏克蘭總統簽署60天戒嚴令抗俄

烏克蘭與俄羅斯在黑海爆發軍事衝突，俄羅斯開火扣留烏克蘭3艘企圖穿越海峽的軍艦，烏克蘭總統波洛申科擬宣布戒嚴令，來捍衛國土。（法新社）

2018-11-27 00:14

〔中央社〕烏克蘭昨天爆發軍方船艇遭俄羅斯扣留事件，烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）今天宣布，他已簽署實施60天戒嚴的行政命令，惟須國會通過才能生效。

俄羅斯昨天在克里米亞半島附近克赤海峽（Kerch Strait）朝烏克蘭軍方兩艘裝甲砲艇和一艘拖船開火，並將3船全數扣留，引發莫斯科和基輔間近年最嚴重危機。

路透社報導，烏克蘭國會今天稍晚料將就頒布戒嚴令進行辯論。

歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）譴責俄羅斯扣留烏克蘭船艇的行為，他和波洛申科通過電話後表示：「我譴責俄羅斯在亞速海（Azov Sea）使用武力。俄國當局必須釋放烏克蘭水兵和船艇，並且不再做出挑釁行為。」

法國外交部發布聲明說：「俄羅斯使用武力似乎毫無正當理由，我方強烈要求俄方盡速釋放烏克蘭水兵，並交出扣留的烏克蘭船艇。」

烏克蘭外交部長克林金（Pavlo Klimkin）告訴記者，烏克蘭保留對抗俄羅斯的自我防衛權利，也不排除莫斯科可能在陸地或海上採取進一步侵略行為。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則在記者會上表示，俄羅斯扣留烏克蘭船艇的行為完全符合國際法和國內法，他並指控烏方不顧俄國海巡人員嘗試和他們接觸，擅自非法闖入俄國海域。

莫斯科今天稍早透露，將召喚烏克蘭高階外交官提出抗議。俄羅斯新聞社（RIA）報導，一名烏克蘭外交官今天被目睹進入俄國外交部。

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