俄羅斯反控挑起爭端 各國紛紛聲援力挺烏克蘭

俄羅斯不但不理會國際間要求釋放烏克蘭海軍船隻的要求，反而指控烏克蘭挑起爭端。圖為烏克蘭民眾舉標語抗議俄羅斯的侵略行動。（路透）

2018-11-26 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭在克里米亞半島附近的克赤海峽衝突持續延燒，俄羅斯今日不理會國際間要求釋放烏克蘭海軍船隻的要求，反而指控烏克蘭挑起爭端。

綜合媒體報導，烏克蘭3艘海軍船隻在經過克里米亞半島附近的克赤海峽時，被俄羅斯攻擊並扣留，儘管歐盟執委會（European Commission）要求俄羅斯釋放這3艘烏克蘭的船隻，但俄羅斯不僅沒有回應要求，還指控烏克蘭的這3艘船非法進入俄羅斯領海，主動挑起爭端。

但根據兩國在2003年簽署的協定，烏克蘭與俄羅斯共享克赤海峽與亞速海的主權。

對此各國領袖也紛紛發表聲明，德國總理梅克爾希望兩國能儘快展開對話，認為這次的事件挑起了「嚴重的問題」，且俄羅斯用武力威脅烏克蘭是「不合理」的；德國外交部長馬斯（Heiko Maas）則透過推特表示，「俄羅斯封鎖通往亞速海的通道是不能被接受的」。

丹麥外交部長塞穆森（Anders Samuelsen）說，「這樣的發展相當令人不安，而且（衝突）很可能會再升級」，丹麥會完全地支持烏克蘭；加拿大外交部長佛里蘭（Chrystia Freeland）表示，「加拿大會堅定地支持烏克蘭的主權」，並譴責俄羅斯的侵略；土耳其政府也表示，「行駛於克赤海峽的權利不應被剝奪」，呼籲雙方避免任何可能危及區域和平、穩定的行動。

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