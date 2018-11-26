共機3度闖入防空識別區 南韓派10多架戰機伴飛警告

中國一架軍機今天3度進入南韓防空識別區，南韓軍方派出F-15K、KF-16等10多架戰鬥機伴飛監視。（美聯社）

2018-11-26 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方指出，中國一架軍機今天在未通報的情況下，3度闖入南韓防空識別區，南韓軍方識別到該架共機後，立即出動F-15K、KF-16等10多架戰機追蹤、伴飛與警告，南韓當局也對此提出抗議。

據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部說明，一架中國軍機2次從離於島（蘇岩礁）附近空域、1次從東部海域上空進入韓國防空識別區，在南韓防空識別區總共停留2小時10分鐘。

南韓軍方不敢大意，當下立刻出動包括F-15K、KF-16等10多架戰機採取追蹤、伴飛與警告等正常戰術措施。南韓國防政策官李元翼更在下午緊急召見中國駐韓使館國防武官、少將杜農一，針對中國軍機今3度飛入南韓防空識別區提出嚴正的抗議。

報導指出，南韓國防部表示，中國軍機今年多次沒經通報進入南韓防空識別區，長時間貼近南韓領海飛行，南韓政府認為這是非常嚴重的問題，對此感到相當遺憾；另外，10月29日也有一架中國軍機以相同的飛行軌跡闖入南韓防空識別區。

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