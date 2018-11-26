2歲男童趁父母小睡 爬凳子從11樓飛墜 幸靠晾衣架救命

2018-11-26 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡盛港區河谷彎（Rivervale Crescent）傳出驚人意外，一名年僅2歲的男童在母親睡覺時，竟爬上窗口旁的小凳子，不小心從11樓墜落，幸一度被4樓晾衣架勾住，減輕墜地衝擊，經送醫搶救後，目前狀況穩定。

據《聯合早報》報導，事發於25日早上10點左右，當時男童母親回房小睡片刻，未料醒來後卻找不到原先在屋內玩耍的男童，接著才發現男童已經出事。平時男童站在廚房的小凳子上學習刷牙，旁邊的窗戶則會裝上鐵花以防萬一，但事發時卻未鎖上。

有民眾表示，當時他和朋友在附近的咖啡廳吃早餐，突然聽到店裡有人大喊「有人掉下樓了」，前往查看後發現男童側身倒在草地上，左手骨折，鼻孔也滲出血來；另一名目睹現場過程的民眾則提到，他看見男童身上的尿布一度被4樓的晾衣架勾住，減輕墜落時造成的衝擊。

報導指出，男童是在意識清醒的情況下，被緊急送往竹腳婦幼醫院救治，目前情況已經穩定，而警方正進一步調查這起事件。

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