烏、俄黑海戰火 北約組織將與烏克蘭舉行緊急會議

今日稍早北大西洋公約組織（NATO）與烏克蘭達成協議，將為烏克蘭與俄羅斯的衝突召開緊急會議。（路透）

2018-11-26 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯昨日在黑海爆發軍事衝突，烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）更提議實施戒嚴，引起國際各界關注，今日稍早北大西洋公約組織（NATO）與烏克蘭達成協議，將為此事召開緊急會議。

綜合外電報導，北大西洋公約組織秘書長延斯．史托騰伯格（Jens Stoltenberg）與烏克蘭總統波洛申科，今日稍早通過電話達成協議，將在比利時布魯塞爾召開緊急會議，討論目前俄羅斯與烏克蘭海軍對峙的問題。

此外，聯合國安理會也召開緊急會議討論此事；歐盟則呼籲雙方克制，緩和緊張情勢。波羅的海小國愛沙尼亞總理拉塔斯（Juri Ratas）也因為擔心愛沙尼亞受到牽連的危機意識，呼籲國內為此舉行特別會議。

烏克蘭3艘海軍船隻週日試圖通過連接黑海和亞速海的克赤海峽時，遭俄羅斯以擅闖領海為由阻擋，甚至開火攻擊，烏克蘭海軍表示，至少有6人因此受傷。烏克蘭總統稍晚更提議重啟戒嚴，以維護烏克蘭國土完整，引發國際各界強烈關注。

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