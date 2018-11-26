寫論文被阿聯當間諜 英博士生「無期徒刑」獲赦免

英國博士生赫吉斯（左）撰寫以「阿拉伯之春」為題的論文，前往阿聯進行田野調查，未料卻以間諜活動的罪名遭到逮補。（歐新社）

2018-11-26 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名博士生赫吉斯（Matthew Hedges）被指為英國政府從事相關間諜活動，21日遭阿拉伯聯合大公國法院重判終身監禁，當地政府26日卻突然召開記者會宣布赦免。

綜合外媒報導，31歲的赫吉斯在英國杜倫大學（Durham University）攻讀博士，今年5月待在阿聯2週，目的是要透過田野調查，研究2011年「阿拉伯之春」（Arab Spring）革命後的安全和外交政策，及人民與軍隊的關係，豈料竟被一名阿聯男子向政府舉報「詢問政府部門敏感問題」、「企圖竊取阿聯的秘密資料」，讓他在搭機離境時遭到拘留。

報導指出，赫吉斯被監禁4個月後，獲阿聯警方讓他交保候傳，結果今年10月卻被以間諜罪起訴，還強迫他簽下認罪文件，本月21日更經歷「5分鐘庭審」被判無期徒刑，震驚英國政府，所幸阿聯政府26日又改口宣布赦免赫吉斯。

人權觀察組織中東副主任佩吉（Michael Page）則稱，這場判決恐是「假審判」。他解釋，阿聯一方面打擊國內異議人士，一方面又向國際標榜當地充滿包容和開放，所以仍有許多國際會議和學術活動會在阿聯舉辦。

外界預測，阿聯將會選在12月2日國慶日時釋放赫吉斯。

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