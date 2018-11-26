邁阿密推出「出租孫兒」服務 長者有人陪伴不孤單

2018-11-26 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕來自美國邁阿密的帕克（Andrew Parker），從家中長輩得到靈感，推出「孫兒出租」服務，長者可以透過App，租「孫兒」陪伴、幫助他們，降低長者罹患憂鬱症或失智的風險。

綜合媒體報導，帕克的爺爺患有失智症，雖然請了看護照顧他，他依然不開心；後來決定請大學生來陪伴爺爺後，才發現他最需要「關懷」，帕克因而萌生創業的念頭，決定將自己對爺爺的暱稱「Papa」用作服務的名稱。

帕克表示，「Papa」錄取的「孫兒」都是醫護相關科系畢業，本身也有汽車駕照；他們也會測試，確定這些「孫兒」適合與長輩溝通才錄用。另外，使用「Papa」App後，每個月付15美元或30美元（約新台幣460元或920元）的費用，再加上20美元（約新台幣615元）的訪視費，就可以請「乖孫」陪買菜、下棋、接送等，給予長輩適時的協助。

根據美國2017年的1項調查顯示，美國有超過40%的老人常感到孤單，這使他們罹患失智和憂鬱症風險的機率增加了45%。帕克希望，這項服務能減輕子女的負擔，並幫助更多長者。目前「Papa」服務只限於佛羅里達州，預計2019年會擴展到5個州以上。

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