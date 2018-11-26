美國祭催淚瓦斯驅離 500名中美移民強闖邊境受阻

墨西哥警方和移民們爆發衝突。（法新社）

2018-11-26 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕日前有數千名中美洲移民滯留在美墨邊境，25日移民們發動示威，許多人企圖趁亂闖入美國尋求更好的生活，美國祭出催淚瓦斯驅趕民眾，墨西哥官方也宣布，他們將強制驅逐當天暴力闖關的非法移民。

綜合媒體報導，位於美國加州聖地牙哥（San Diego）和墨西哥蒂華納（Tijuana）之間的聖伊席卓入境口岸（San Ysidro Port of Entry）是美墨邊境最大也最繁忙的交通要道，美國25日宣布暫時關閉該邊境口岸，然而許多中美洲非法移民仍聚攏當地。25日約有500名移民發動和平示威，墨西哥當局阻止他們的抗議活動，要他們等候美國法院批准。

然而，美方每天受理庇護申請的文件不到百份，移民們感到失望，500位移民往美墨邊界移動，試圖強行越過鐵絲網牆、堤防等路障進入美國，美國動用催淚瓦斯、墨西哥警方也和移民們爆發衝突。

據了解，墨西哥官方聲明，不會發動軍隊控制移民，但要遣返當天暴力、非法闖關的500人；美國總統川普警告，如果情況再度失控，不排除關閉整個美墨邊界；現場移民們抱怨，他們只不過想到美國找工作、過更好的生活，卻被這樣對待；而網友的反應十分兩極，有人讚邊境官員謹守本分，但有人批評官員「可恥」，居然對婦孺也噴催淚瓦斯。

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