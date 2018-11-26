義國電視台談D&G辱華卻向日本道歉 中國網友崩潰

2018-11-26 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕義大利時尚品牌Dolce & Gabbana（D&G）之前捲入歧視華人風波，事後創辦人雖以華語道歉，中國網友仍不買單。現在義大利模仿秀節目也大玩道歉哏調侃中國，不但諷刺中國人抄襲、吃狗，還表示要向日本道歉。

綜合報導指出，義大利第九電視台（Nove）最近在模仿秀節目《Fratelli di Crozza》中大玩D&G道歉梗，他們找來兩位喜劇演員翻拍D&G創辦人的道歉影片。不過影片中的道歉內容卻被大改，喜劇演員在影片開頭就幽默表示，「我們希望向全世界的日本人道歉。」隨後又說，家裡有教他們不能不尊重任何人，就算是習慣往地上吐痰的中國人和日本人也一樣。

兩位喜劇演員又在影片中大酸中國人瘋狂山寨他們的一切，而且連黑手黨都抄襲義大利（暗諷中國共產黨是山寨黑手黨），兩人還調侃中國人會吃狗。影片最後，兩位喜劇演員也說華語道歉，但發出來的音卻相當不準。

許多中國網友看到後都痛批，「真是莫名的傲慢。」、「無恥的國家」、「全民抵制義大利。」、「一個失敗的國家。」、「義大利產品都滾。」

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