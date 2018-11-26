首爾西區民眾都崩潰了！電信商火災後沒辦法上網

南韓電信營運商KT的首爾大樓地下室發生大火，整個城市西區大部分地方的電話、網路、ATM、行動支付陷入癱瘓，民眾的生活隨即陷入混亂。（歐新社）

2018-11-26 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕想像自己活在沒有網路和手機通訊的世界會有多崩潰！南韓首爾西部的民眾正體會這種生活，因為電信營運商KT位於首爾阿峴的大樓地下室，於24日上午11點10分發生大火，延燒10小時才被撲滅，整個城市西區大部分地方的電話、網路、ATM、行動支付陷入癱瘓，民眾的生活隨即陷入混亂。

據《韓國先鋒報》報導，無法上網的最嚴重區域，是在首爾西部的麻浦區、西大門區、龍山區和恩平區，以及京畿道高陽市部分地區。雖然KT火災後，首爾市政府傳簡訊通知市民網路受損的狀況，但KT用戶的手機已失去通訊功能，所以根本無法得知狀況。

受災地區的警察和消防局，連室內電話也接不到，所以西大門、龍山和麻浦的警察局，只能派員去首爾市警察局獲取資訊，再通過無線電傳回來。

KT在連夜搶修後，於25日宣布服務已恢復63％的手機通訊和97％的網路連線，但當天下午，西大門新村的醫院室內電話仍然癱瘓中，無法處理病患預約掛號或改期的問題，就算KT保證會優先處理醫療機構的問題，還是沒有給出任何時間表。

使用KT服務進行信用卡或行動支付的超商、餐館和咖啡館，生意大受影響，因為有些顧客根本沒帶現金，到店裡才知道無法用信用卡或手機刷條碼付帳，只好兩手空空地離開，有麵包店的銷售額比過去少了40％。

突如其來的網路大故障讓首爾西部的大學生驚慌失措，不少人四處尋找Wi-Fi熱點，趕著上傳報告的延世大學二年級女學生透露，她必須要到漢江上的汝矣島才有Wi-Fi可用。

南韓當局今（26日）在火災現場進行第二次現場調查，以確定起火原因，並釐清KT是否有設置適當的防災系統，避免未來又出現大規模的網路故障。

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