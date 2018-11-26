南北韓民俗摔跤 共同入列非物質文化遺產

南韓（左）與北韓（右）各自分別申請民俗摔跤入列非物質遺產，兩國拼音也不同，南韓為「ssireum」，北韓為「ssirum」。（歐新社）

2018-11-26 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓與北韓的「民俗摔跤」，今（26）日獲聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會列入「人類非物質文化遺產代表名錄」。這是南韓第20個非物質文化遺產。

《韓聯社》報導，南韓與北韓各自分別申請民俗摔跤入列非物質遺產，兩國拼音也不同，南韓為「ssireum」，北韓為「ssirum」。但上述委員會今日在模里西斯首都路易港舉行第13屆常會上，決定將在2項申請合併。

報導稱，這是南韓第20個非物質文化遺產，「ssireum」（韓式摔跤）的歷史可追溯回朝鮮半島三國時代，約公元220年至280年。

在此之前，南韓入選的非物質文化遺產依次是宗廟祭禮及宗廟祭禮樂、傳統說唱「盤索里」、江陵端午祭、圓圈舞、男寺黨表演、靈山齋、濟州Chilmeori堂靈登巫術、處容舞、傳統聲樂「歌曲」（Gagok）、大木匠、鷹獵、傳統武術跆根、傳統技藝走繩、韓山苧麻紡織工藝、傳統民謠《阿里郎》、越冬泡菜文化、農樂、拔河及濟州海女文化。

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