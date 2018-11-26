演化新發現！ 研究：現代人類由20萬年前1對人類繁衍

一項最新研究指出，現代人類是10萬到20萬年前，由一對人類祖先繁衍而成，推翻人類祖先智人是由黑猩猩演化而來的說法。猩猩示意圖。（法新社）

2018-11-26 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕一項最新研究指出，現代人類是10萬到20萬年前，由一對人類祖先繁衍而成，推翻人類祖先智人是由黑猩猩演化而來的說法。

綜合外媒報導，美國洛克菲勒大學（Rockefeller University）與瑞士巴塞爾大學（University of Basel）聯發最新研究指出，首次發現包含人類在內的10萬種動物的基因排序，皆是在10萬到20萬年前，由一對人類祖先繁衍而成，推翻人類祖先智人是由黑猩猩演化而來的說法。

報導稱，就實驗結果來看，有9成動物在25萬年前就開始繁衍，推測原因可能與冰河時期後，大災難導致生物全數滅絕有關。

報導指出，洛克菲勒大學人類學主任Jesse Ausubel解釋，包含人類在內等10萬種動物外，和超過500萬線粒體的基因排序，都是在10萬到20萬年前，由一對人類祖先繁衍而成。

報導表示，Jesse Ausubel指出，該研究除推翻人類的祖先智人是由黑猩猩演化而來的說法，更強調人與動物之間存有「相同之處」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/