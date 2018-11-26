越南國中生說髒話 竟遭老師、同學連賞231巴掌

越南一名國中生因說髒話，遭到老師同學接連打了231個巴掌。示意圖像與本文無關（法新社資料照）

2018-11-26 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕近日，越南一名男國中生因為說髒話，遭到同學舉報，結果被全班同學與老師接連打了他231個巴掌以示懲罰。這名國中生也因臉部受傷而送醫治療，更引起當地家長與民眾的憤怒。

《中央社》引述越南媒體「青年報」報導稱，11月19日，在越南廣平省廣寧縣的一所國中，一名國中一年級男同學因為說髒話遭到不當懲罰。老師要求全班23名同學輪流打這名男同學巴掌，每人打10下，老師接力打最後一下，這名同學因此被打了231個巴掌。

這名同學遭全班連賞巴掌後，臉部出現嚴重腫脹，家屬也隨即把同學送到醫院治療，這起事件曝光後，校方將該名指使學生施暴的女老師暫時停職，並向上級呈報，配合後續調查。

越南《西貢解放日報》報導，越南教育與培訓部副部長阮氏義表示，不管是什麼原因，老師用這種方式來體罰學生是無法接受的行為，該部已經要求廣平教育與培訓廳核實懲處，並儘早向該部匯報。

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