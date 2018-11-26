「和牛精液」差點外流中國 男子攜數百支試管走私被捕

日本和牛聞名世界，是許多老饕們的最愛，也被日本視為「國寶」，精液及母牛活體都禁止出口。（美聯社）

2018-11-26 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本和牛聞名世界，是許多老饕們的最愛，身價相當昂貴，而和牛也被日本視為「國寶」，精液及母牛活體都禁止出口，不料卻發生有人攜帶數百支裝有冷凍和牛精液的試管，企圖攜入中國時被發現。

《日本農業新聞》今（26日）報導指出，一名自稱住在大阪府的男子企圖走私數百支裝有冷凍和牛精液的試管前往中國，在入境時被發現，男子聲稱是受人所託，不知違法，據規定，將動物或其一部分組織攜帶出境時，需申報接受防疫人員檢查，但若有心人士企圖走私，故意不申報，日本官員坦承：「按現有管理方式，一旦有人惡意攜帶，很容易就出境成功。」

報導指出，即使是行李檢查也難以發現，因打開保存冷凍試管存放箱需要專業人士協助，且打開後溫度驟升，其中保存物容易受損，由於經常出現運送非禁品的藥物狀況，一般航空公司都不進行檢查，「即使透過X光檢查也無法判斷內含物是什麼」。

由於和牛精子曾流入澳洲，造成澳洲和牛「WAGYU」與日本和牛在市場上的競爭，日本畜產品出口促進協議會呼籲：「國家也在致力於牛肉的出口，遺傳因子的流失是一個大問題，希望可以避免這樣的事情發生。」

日本獸醫松本大策表示，各國都有想要和牛精液的農業從業者，這起事件只是「冰山一角」，希望新聞曝光後能為日本人敲響警鐘。

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