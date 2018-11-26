全球婦女在哪最危險？ 聯合國：家裡

聯合國指出，去年全球超過半數遭到殺害的女性，都是在家中被家人或伴侶所害，要求全球正視家暴問題，守護家庭價值。（法新社資料圖）

2018-11-26 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕昨（25）日是國際消除對女性使用暴力日（International Day for the Elimination of Violence against Women），而聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）指出，去年全球超過半數遭到殺害的女性，都是在家中被家人或伴侶所害，要求全球正視家暴問題，守護家庭價值。

據《法新社》報導，UNODC指出，2017年全球有8.7萬件謀殺案的受害者為女性，其中58%、約5萬件殺人案的兇手是家人或枕邊人，而其中34%、約3萬件是由受害女性的伴侶所犯案，「代表全球每小時就有6名女性在家中遇害」；若從地區來看，美洲與非洲有最多因家暴而遭殺害的女性，最安全的則是歐洲。

雖然在全球的殺人事件中，80%受害者為男性，但UNODC的負責人費多托夫（Yury Fedotov）表示，此數據可看出女性因性別不平、歧視及負面刻板印象而付出慘痛代價，「女人最容易被家人或親密伴侶所害，對女性來說，家正變成最危險的地方。」

UNODC則批評，全球近年來遏止女性遭暴力對待的作為「沒有具體進展」，必須要建立有效防止犯罪的司法措施，強化警察、保險與社福相關連的合作。

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