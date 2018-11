全球婦女在哪最危險？ 聯合國：家裡

聯合國指出,去年全球超過半數遭到殺害的女性,都是在家中被家人或伴侶所害,要求全球正視家暴問題,守護家庭價值。(法新社資料圖)

2018-11-26 15:32

〔即時新聞/綜合報導〕昨(25)日是國際消除對女性使用暴力日(International Day for the Elimination of Violence against Women),而聯合國毒品暨犯罪辦公室(UNODC)指出,去年全球超過半數遭到殺害的女性,都是在家中被家人或伴侶所害,要求全球正視家暴問題,守護家庭價值。

據《法新社》報導,UNODC指出,2017年全球有8.7萬件謀殺案的受害者為女性,其中58%、約5萬件殺人案的兇手是家人或枕邊人,而其中34%、約3萬件是由受害女性的伴侶所犯案,「代表全球每小時就有6名女性在家中遇害」;若從地區來看,美洲與非洲有最多因家暴而遭殺害的女性,最安全的則是歐洲。

雖然在全球的殺人事件中,80%受害者為男性,但UNODC的負責人費多托夫(Yury Fedotov)表示,此數據可看出女性因性別不平、歧視及負面刻板印象而付出慘痛代價,「女人最容易被家人或親密伴侶所害,對女性來說,家正變成最危險的地方。」

UNODC則批評,全球近年來遏止女性遭暴力對待的作為「沒有具體進展」,必須要建立有效防止犯罪的司法措施,強化警察、保險與社福相關連的合作。

☆民眾如遇同居關係暴力情形,可撥打113保護專線,或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/