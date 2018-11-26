G20峰會前夕...阿根廷傳出足球迷暴力事件

G20峰會前夕，阿根廷首都傳出足球迷暴力事件，也讓外界擔憂當地軍警的維安。（法新社）

2018-11-26 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕G20峰會將於本月30日登場，身為此次峰會主辦國的阿根廷，近日卻傳出足球迷暴力事件，也讓阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭的緊張氣氛升高。

《彭博》報導，南美自由盃（Copa Libertadores）今年決賽由阿根廷兩大足球隊博卡青年隊（Boca Juniors）、河床隊（River Plate）對決，原定24日舉行的球賽，因為博卡青年隊的巴士遭到河床隊球迷攻擊，導致部分球員受傷，比賽因此延到25日，然而，25日賽前數小時，球場附近再度出現暴力行為，讓比賽再度推遲。

阿根廷足球迷認為，這場冠軍戰是全國史上最重大的比賽，因為國內兩大足球隊博卡青年隊和河床隊首度在國際賽的冠軍戰對決。然而，24日球迷以石塊、瓶子、胡椒噴霧攻擊球隊巴士窗戶，還導致博卡青年隊的球員受傷送醫。

11月30日到12月1日，阿根廷將主辦G20高峰會，美國總統川普、中國國家主席習近平等各國元首都會出席，在高峰會登場前發生暴力事件，讓外界對維安充滿疑慮。

據當地媒體報導，球賽維安由布宜諾斯艾利斯市警方負責，他們24日已逮捕16人。而G20的維安是中央政府主導，計劃於本週部署2萬2000名軍警，通勤列車、多數地鐵及國內機場都將暫時關閉，主要會場附近街道也會封閉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/