黑海戰火延燒！俄開火扣3軍艦 烏克蘭擬戒嚴備戰

烏克蘭與俄羅斯在黑海爆發軍事衝突，俄羅斯開火扣留烏克蘭3艘企圖穿越海峽的軍艦，烏克蘭總統波洛申科擬宣布戒嚴令，來捍衛國土。（法新社）

2018-11-26 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯在黑海爆發軍事衝突，俄羅斯開火扣留烏克蘭3艘企圖穿越海峽的軍艦，並造成烏克蘭船員受傷，烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）擬宣布戒嚴令，來捍衛國土。

綜合外媒報導，2艘烏克蘭海軍砲艇和1艘拖船，週日擬通過連接黑海和亞速海的克赤海峽時，遭俄羅斯以擅闖領海為由阻擋，甚至派出戰機和直昇機，當烏克蘭船隻在準備掉頭離開時，俄羅斯方面開火，造成烏克蘭船員受傷，3艘船隻全遭扣留俘虜。

俄羅斯證實開火消息，俄羅斯聯邦安全局（FSB）指出，烏克蘭3艘軍艦在黑海水域侵犯俄羅斯邊境，「在此過程中為了逼迫其停止，俄軍使用了武器。」稱有3名烏克蘭船員受傷，正接受治療，全都無生命危險。

烏克蘭總統波洛申科痛批，俄羅斯軍隊非法使用武器，還稱有俄船衝撞烏克蘭船隻造成損壞，在內閣緊急會議中提議宣布為期60天的戒嚴令備戰，也獲得烏克蘭國家安全和國防委員會支持，提案將進入國會審議批准。

歐洲聯盟（EU）呼籲雙方克制，以緩和緊張情勢，美國駐聯合國大使職務的海莉（Nikki Haley）在推特上宣布，聯合國安理會將召開緊急會議討論這一情況。

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