基因編輯讓嬰兒免疫愛滋病 中國科學家遭國際譴責...

賀建奎（見圖）用基因編輯技術，讓嬰兒免於愛滋病，做法遭到國際間譴責。（美聯社）

2018-11-26 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳的科學家賀建奎昨天在公開表示，一對經過「基因編輯」的女雙胞胎嬰兒，11月健康出生，她們將天生就對愛滋病免疫，成為世界首例免疫愛滋病的基因編輯嬰兒，做法引起不少外國科學家質疑，認為這恐演變成大問題。

綜合外媒報導，由於基因編輯在美國目前仍禁止，多位西方主流科學家對賀建奎做法提出質疑，有人認為這個嘗試很不安全，也有人譴責中國根本是在進行人體實驗。

針對質疑，賀建奎過去接受《美聯社》採訪時曾說，「我感到有責任，不僅做第一個，也要做個榜樣。社會將決定下一步該做什麼。」當時就有不少科學家對賀的說法感到震驚。

美國賓夕法尼亞大學基因編輯專家、遺傳學雜誌編輯Kiran Musunuru博士批評，這是對人類道德上不合情理的實驗。美國加州斯克里普斯研究所（Scripps）負責人托波爾博士（Eric Topol）也痛批，賀建奎的做法太不成熟，對人類進行基因編輯是一個大問題。

不過，哈佛大學的遺傳學教授丘奇（George Church）認為，因為不斷增加的公共衛生威脅，用基因編輯讓嬰兒免於愛滋病是合理的。

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