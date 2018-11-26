國際刑警組織對郭文貴發「紅通」？龔小夏爆：總部從未認可

龔小夏指出，根據美國政府有關部門的說法，對郭文貴的「紅色通報」從未發給美國，形同中國當局的說法有假。（擷自郭媒體網站）

2018-11-26 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴於美東時間20日舉行國際記者會，宣布成立「法治基金」協助遭中國迫害人士，中國官媒《環球時報》於22日的社論反嗆郭文貴滿口謊言，更稱郭早已遭到國際刑警組織通緝。《美國之音》前中文部主任龔小夏近日投書外媒，稱郭文貴的「紅通」實際上從未被該組織總部認可。

去年4月19日，時任《美國之音》中文部主任龔小夏、資深編輯東方直播採訪郭文貴，直播途中，節目突然中斷，2人也被停職調查，震驚國際社會。

中國外交部曾稱 採訪郭文貴是干涉內政

龔小夏24日投書美國保守派媒體《每日電訊》（The Daily Caller）指出，去年4月14日，美國之音中文部推出採訪郭文貴的預告；4月17日上午，大連公安局對當時已在美國生活2年半的郭文貴發出通緝逮捕令；同日，美國之音駐北京記者被中國外交部傳喚，對方官員警告，採訪郭文貴將「干預中國內政，干涉十九大進程」。

4月18日，美國之音的華盛頓辦公室遭中國駐美大使館數十次電話恐嚇；當晚九點，也就是郭文貴接受採訪的前十二小時，中國當局對媒體透露，國際刑警組織已經對郭文貴發出「紅色通報」。

龔小夏：發紅通時 郭文貴毫不知情

龔小夏說，當時她立刻去國際刑警組織網站查證，卻查無任何消息；她請有關記者向法國里昂總部確認，里昂總部的人表示毫無所悉；在採訪直播前，龔小夏的團隊趕到郭文貴家，卻發現郭對此事毫不知情。郭立即打給律師，得到的回答是：國際刑警組織的紅通對任何主權國家沒有約束力。

龔小夏說，419斷播事件後她仍努力尋找真相。她去信詢問國際刑警組織，得到的回函表示，紅通並無法律約束力，該組織也沒有執法權；此外，回函指出，若接到發紅通的請求，經過審查後，該組織會將「紅通」訊息發給190個成員國；若沒有，是因為請求國沒有提出請求、沒有發出針對該人的紅色通報，或者是請求國要求不公佈。

龔小夏：北京當局的紅通 從未得到總部認可

龔小夏指出，根據美國政府有關部門的說法，對郭文貴的紅色通報從未發給美國；國際刑警組織網站也從未出現郭文貴；至於請求國要求不公佈，此說法更站不住腳，因為中國早在去年郭文貴接受美國之音採訪前就把「紅通」消息公佈了。

龔小夏稱，直到今天，1年7個月過去了，北京分部的紅通似乎還是沒有得到總部的認可，諷刺的是，當時如日中天的國際刑警組織主席孟宏偉，如今卻已被關押在北京監獄裡，「這樣的故事，最好的小說電影寫手恐怕也編不出來」。

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