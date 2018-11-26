「新型航母建造中」 中國官媒首度曝光第3艘航母消息

「新型航母也已經在船台上建造中」，這是中國官媒首次曝光正在建造第三艘航母的消息。圖為中國首艘自製航母「001A型」。（法新社）

2018-11-26 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來積極發展航母戰力，除了將蘇聯航母改造成「遼寧號」外，首艘自製航母「001A型」也開始下水海試，現中國官媒證實，「新型航母也已經在船台上建造中」，這是中國官媒首次曝光正在建造第3艘航母的消息。

中國官媒《新華社》今（26日）報導指出，6年前「遼寧號」完成了首次艦載機降落測試，其中一段提到「6年過去，我們的國產航母業已試航，入役指日可待，新型航母也已經在船台上有序建造」，這也是中國官媒首度曝光中國正在建造第3艘航母的訊息，引發各界關注。

中國首艘自製航母「001A型」採常規動力、滑躍起飛等傳統技術，目前正在進行第3次海試，而首度曝光正在建造中的中國第3艘航母，被稱為「002型」，有傳言指出將是中國首艘核動力航母，排水量將高達8.5萬噸，採全通平直甲板，並設電磁彈射器系統。

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