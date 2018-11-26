俄羅斯對烏克蘭海軍開火 奪2砲艇1拖船

俄羅斯週日用一艘貨輪堵住連接2個海域的唯一通道，並對烏克蘭海軍開火，扣押3艘船艇，傷6名船員。（美聯社）

2018-11-26 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭今天指控俄羅斯於當地時間週日（25），在黑海上對烏國砲艇開火，並奪走2艘砲艇及1艘拖船，俄國證實扣押3艘船艇，但聲稱烏國海軍非法進入該水域。

2艘烏克蘭海軍砲艇和1艘拖船，週日從黑海航向亞速海途中，遭到俄羅斯用貨輪堵住連接2個海域的唯一通道，並且派戰機和直昇機馳援，烏克蘭船隻在準備掉頭離開時，被俄羅斯的砲火擊中，並造成6名水手受傷，俄國特種部隊登艇將人船扣押。

歐洲聯盟（EU）呼籲雙方克制，以緩和緊張情勢。不過，烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）已召開戰時內閣會議因應，並譴責俄國行動是「蓄意加劇亞速海和克赤海峽海域局勢的侵略行為」，並呼籲國際社會譴責莫斯科和實施新制裁。

亞速海是烏克蘭北部2大港船隻出入必經之路，也是烏克蘭經濟的命脈，2003年，烏克蘭與俄羅斯簽訂條約，把它定義為兩國內海，保障雙方船隻都能自由通行。

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