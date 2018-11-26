港人與中共對決！立法會補選 民主派敗給建制派

李卓人呼籲港人別放棄。（路透）

2018-11-26 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會九龍西地方選舉昨天進行補選，親中國的建制派、食物及衛生局局長前政治助理陳凱欣，以1萬6457票擊敗民主派大老李卓人的93047票；李卓人敗選後表示，為未能為香港人贏回議席致歉，港人可以失望但不能放棄。

綜合港媒報導，香港立法會九龍西補選，民主派推出大老李卓人，與親中國的建制派陳凱欣對決，此次補選被各界視為「港人與中共的對決」，港人相當關注。

此次補選民主派為了力保不失，民主派陣營幾乎傾巢而出，團結打好選戰，不過，最後仍殺出馮檢基退黨參選，外界認為這是李卓人敗選主因之一。馮檢基在本次補選拿了1萬2509票。

除此之外，投票率也是民主派敗選一大原因，香港學者指出，建制派的親中鐵票穩固，在馮檢基脫黨參選下，投票率至少要超過5成，李卓人才有望取勝，只要投票率偏低，通常只對民主派不利，此次投票率僅44.4%。

李卓人敗選後表示，此次選戰最大的敵人是「心淡」，雖然一直希望能推高投票率，但最後失敗，「心淡」是整個香港及民主派都需要面對的問題，呼籲香港人發揮「打不死」精神，不要放棄。陳凱欣則認為，選舉結果反映市民很厭倦吵鬧，希望社會和諧、民生優先。

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