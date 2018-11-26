歐盟通過英國脫歐協議 榮科嘆分手是悲劇

2018-11-26 05:00

〔中央社〕歐洲聯盟成員國領袖今天正式通過英國脫歐協議，分手進入倒數計時。歐盟執委會主席榮科說，英國脫歐是一場「悲劇」。荷蘭總理呂特認為歐洲沒有贏家，所有人都是輸家。

經過18個月的波折談判，歐盟27個成員國今天聚集在布魯塞爾舉行高峰會，正式通過英國脫歐協議及歐英未來關係政治宣言，由於事前多次協調溝通，因此今天的峰會大約進行40分鐘就通過。

英國脫歐協議接下來還需經過英國國會及歐洲議會批准，英國才能在2019年3月29日脫歐，但由於歐英有多項歧見未達共識，因此協議脫歐過渡期至2020年，若再談不攏也可能延長至2022年。

歐盟今天通過英國脫歐協議，雙方進入分手倒數計時，多位領袖出席時發表感言，榮科（Jean-Claude Juncker）說今天是「令人感傷的一天」，又說英國脫歐是一場「悲劇」，對雙方都有影響。

而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，歐盟成員國在重要時刻展現團結，與英國達成的是一項好協議，他希望未來數月內可以與英國進一步界定未來關係，英國未來將繼續具有重要角色。

呂特（Mark Rutte）則說歐洲在英國脫歐事件上沒有贏家，所有人都是輸家，但協議達到平衡結果，對於繼續一起前進的歐盟27個成員國而言是可以接受的。

根據英國脫歐協議，英國到2020年底前與歐盟維持一段過渡期，期間英國雖不再擁有歐盟事務的投票權與影響力，但其他部分仍暫時維持不變，包括歐洲公民在英國居住與工作權益、英國仍受歐盟預算規範等的監督、英國仍會繼續參與歐盟關稅同盟與單一市場。（編輯：嚴思祺）

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