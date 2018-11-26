歐盟領袖批准脫歐協議細節 重點一次看

2018-11-26 00:22

〔中央社〕歐洲聯盟正式批准和英國分手的協議，英國將成為歐盟28個成員國中首個退出的國家。文件包含一份580餘頁具法律約束力的退出協議和26頁政治宣言，以下是美聯社摘錄重點。

退出協議部分：

●過渡期

英國將在明年3月29日離開歐盟（EU），但之後仍會留在歐盟單一市場並受歐盟法規限制，直到2020年12月底，這段期間雙方將規劃新的貿易關係。若雙方認為需要更多時間，他們可在2020年7月1日前將過渡期延長最多2年。

●愛爾蘭邊界

為確保歐盟成員國愛爾蘭和英屬北愛爾蘭間不存在「硬邊界」，也就是海關檢查站或其他障礙，協議要求雙方須提出「防護網」措施。英國將先和歐盟維持海關協議，直到被新的永久貿易協議取代。由於雙方表示，他們希望新協議在2020年底前上路，果真如此，「防護網」措施將不會派上用場。

●分手費

英國同意支付約390億英鎊（約台幣1兆5500億元），以負擔截至2020年英國身為歐盟成員國承諾分擔的歐盟計畫資金和工作人員年金。

●公民權

住在英國的歐盟公民和住在歐盟其他地區的英國公民，將繼續享有在當地居住和工作的權利。

針對未來雙邊關係的政治宣言部分：

雙方承諾「在經貿、執法和刑事審判、外交、國防安全和更大範圍的合作上，達成遠大、廣泛、深入及有彈性的夥伴關係」。不過，許多細節將等到3月29日英國脫離歐盟後才會著手規劃。

●貿易

英國和歐盟將努力達成「全面性」經濟關係，包括一個自由貿易區。雙方將共同作海關方面的安排，以促成貿易免稅。雙方還承諾，將「建構和改善」脫歐協議所設定的暫時性單一關稅領域。

為確保雙方經濟關係不致起摩擦，英國「將考慮在相關地區遵守歐盟法規」。但文件內容也認知，雙方關係的密切程度，將受到歐盟保護自身單一市場完整性和英國追求獨立貿易政策的雙方願望限制。

●愛爾蘭邊界

英國和歐盟承諾，將以永久解決方法取代「防護網」措施，也就是「設立各項替代方案，以確保愛爾蘭島上不存在硬邊界」，其中可能包括至今尚未開發的科技方式。

●金融服務

為了讓跨境金融服務更順暢，雙方應研究能否承認對方的監管體制具同等效力，目標是在2020年6月底前完成評估。

●漁業

誰有權進入英國和歐盟海域是最受爭議議題之一，暫時遭到推遲。宣言僅表示，理想狀態下，雙方應在2020年7月1日前「達成新的漁業協議」。

●安全

「只要技術和法律允許」，雙方將嘗試維持和目前同等級的執法合作。「歐盟相關單位和英國當局之間」，應「及時進行情報和敏感資訊交換」。

●旅遊

英國和歐盟公民短期互訪，將享有免簽證待遇。

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