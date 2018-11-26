人呢？不滿被D&G辱屎國 14中國人米蘭抗議

14名中國人前往D&G米蘭總店抗議，被網友笑人不夠多。（圖擷取自臉書）

2018-11-26 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕義大利米蘭時裝品牌「杜嘉班納」（Dolce & Gabbana，D&G）先前傳出設計師辱罵中國是「屎國」，導致中國民眾群起抵制相關商品，位於米蘭的總店更有中國遊客號召前往抗議，不過只來了14人，畫面曝光引發網友訕笑「戰鬥力低落」。

綜合外媒報導，「D&G」設計師辱罵中國為屎國，中國民眾對此紛紛在網路上聲明丟棄自己擁有的D&G品牌手錶、鞋子或服裝，更有14名中國人前往位於義大利米蘭的D&G總部，拿有「NOT ME（不是我）」的標語，要求該品牌高層出面給予中國人滿意的答覆。

但中國網友發現，有義大利媒體評論「中國人抵制不了多久」，甚至有義大利網友認為中國方面是在替「杜嘉班納」打免費廣告；至於僅有14人到米蘭抗議，許多臉書網友指出「永久離開義大利」、「在米蘭的中國留學生應該挺多的，但怎麼才這幾位」、「五毛戰鬥力每況愈下，實在很失望」。

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