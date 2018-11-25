瑞士老農提案讓牛自然長角 交付公投遭否決

補助讓牛羊自然長角而不為牠們除角的公投案，但初步結果顯示選民否決了這項提案。（歐新社）

2018-11-25 23:27

〔中央社〕瑞士廣播電視台（SRF）報導，瑞士選民今天公投多項提案，其中備受矚目的一項提案建議，補助讓牛羊自然長角而不為牠們除角的農民，但初步結果顯示選民否決了這項提案。

由農民卡波爾（Armin Capaul）領頭的這項提案主張保存「牲畜的尊嚴」。他9年前「聆聽」所養的牛吐露的心聲後展開宣傳，引發有關動物權益的全國辯論。

瑞士廣播電視台報導，投票所關閉後初步計票結果顯示，53%反對，47%贊成。

瑞士乳牛是國家象徵，吸引許多觀光客。全國有3/4乳牛遭除去牛角，或基因改造成無角牛。農民以熾熱的鐵為小牛除角，過程產生煙及燒灼味，批評人士說，這會造成疼痛。

70多歲的卡波爾在朱拉山（Jura）中的培瑞菲提鎮（Perrefitte）家中對記者說：「重要的是牛，不是我本人。我經常在牛舍裡對牛說話，牠們問我是否能為牠們做些什麼，是否能幫忙留住牠們的角。」

本月稍早民調顯示，這項公投案結果難料。環境與動物權利倡議團體最後也加入卡波爾的行列，但是政府則表示反對，認為應讓農民以他們視為合適的方式，自由管理牲畜。

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