新天皇即位前公布年號？ 日本保守派擔憂違反這傳統...

日本明仁天皇（見圖右）明年即將退位，新年號公布時間引發討論。（中央社）

2018-11-25 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本皇太子德仁即將在明年5月即位，屆時將更改年號，日本政府研議在新天皇即位前，率先公布內定新年號，再由新天皇在政令上署名，不過保守派人士反對，認為由現任天皇在新年號政令上署名，會破壞日皇與新年號的「一體不可分割性」。

據《每日新聞》報導，日本新任天皇將於明年5月1日即位，日本政府已折衷保守派意見，會在明年4月招開專家會議，公布內定年號，其中記載新年號的政令會在內閣大臣會議決定，再交由新天皇署名。

新年號公布日期將在明年4月21日日本地方大選過後，與5月1日新天皇即位的1個星期之間。不過內閣官房人士表示，僅有7至10天，可能會來不及修改相關資料。日本政府今年5月依官方與民間需要一個月時間修改系統為由，指示各部會準備，新年號將於更改年號的一個月前公布。

對此，執政黨自民黨的保守派人士認為，新年號從內定到內閣會議通過的間隔太長，可能會引起民眾議論。保守派人士也擔憂，在新天皇即位前公布年號，違反明治時代以來的「一皇一年號」慣例，成為2年號並列的情況。

如若新年號要事先內定，必須要在明年4月中開始動身，並於5月1日舉行內閣會議決定政令。

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